عبد المهدي والبارزاني يبحثان التنسيق والتعاون بين بغداد وأربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، الخميس (22 تشرين الثاني 2018)، في بغداد.وقال مصدر مطلع في حديث ، إن “عبد المهدي وبارزاني بدءا اجتماعاً، بعد وصول بارزاني الى بغداد صباح اليوم”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، رأى، الخميس (22 تشرين الثاني 2018)، أن رئيس إقليم كردستان المتنحي، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جاء الى بغداد بغرض ابداء دعمه لحكومة عادل عبد المهدي، بحل الخلافات بين المركز والاقليم المستمرة منذ التغيير عام 2003.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تأكيد على دعمه لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته في حل جميع الازمات والقضايا الخلافية”.وأضاف، أن “هنالك اعتقاداً سائداً لدى القيادة الكردية بقدرة عبد المهدي بشخصيته المعتدلة على انهاء المشاكل العالقة مع الاقليم منذ سنوات”.وأشار الى أن “زيارة بارزاني بهذا الوقت هي لبحث عقدتين هما ملف المناطق المتنازع عليها وتطبيع الاوضاع هناك وكذلك ايجاد تثبيت نهائي لحصة الاقليم في الموازنة”.وتابع، أن “الزيارة هي بادرة جديدة بأن الشراكة، وهي المفتاح الوحيد لاستقرار العراق ويجب عدم اتخاذ القرارات بشكل فردي واحادي”.وكان بارزاني وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى بغداد، للقاء رئيس مجلس الوزراء، وعدد من زعماء القوى السياسية، قبل أن يتوجه إلى النجف، يوم غد الجمعة.