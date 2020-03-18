عبد المهدي والزرفي يبحثان” الديمقراطية”!

عبد المهدي والزرفي يبحثان” الديمقراطية”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتفق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاربعاء، على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إن “عبد المهدي استقبل، مساء اليوم، المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، وبارك له تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا الاستعداد لتسهيل عمله وتسخير كل الإمكانات لنجاح مهامه”.وأضاف، “كما جرى الاتفاق على تحقيق متطلبات التكليف بمايعزز التجربة الديمقراطية”.

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