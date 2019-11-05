عبد المهدي والمهندس يؤكدان على الدفاع عن السلطة والبرلمان!!

عبد المهدي والمهندس يؤكدان على الدفاع عن السلطة والبرلمان!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعا بحضور رئيسي مجلس القضاء الأعلى والنواب والقادة الأمنيين.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، ليلة أمس، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وابو مهدي المهندس وعدد من القادة الأمنيين”، لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع أكد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والإستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين”.

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