عبد المهدي وبارزاني يؤكدان على تنفيذ ” ما متفق عليه”

عبد المهدي وبارزاني يؤكدان على تنفيذ ” ما متفق عليه”
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أربيل/شبكة أخبار العراق- عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، اجتماعا مع رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني  الاوضاع السياسية والقضايا العالقة بين بغداد واربيل.وقال  مصدر سياسي مطلع، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد اجتماعا مع رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني  الاوضاع السياسية والقضايا العالقة بين بغداد واربيل”.واضاف ان الاجتماع ناقش الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد فضلا عن القضايا الخلافية بين بغداد واربيل وكيفية حلها.وبحث عبد المهدي فور وصوله اربيل مع رئيسي الاقليم نيجرفان بارزاني والحكومة مسرور الباراني الاوضاع في المنطقة واخر المستجدات السياسية”,ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صباح السبت، الى محافظة اربيل في زيارة عمل تستغرق لمساء اليوم وسيلتقي فيها الرئاسات الثلاث في الاقليم ورئيس حزب الديمقراطي مسعود البارزاني وبعض الشخصيات الكردية”.

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