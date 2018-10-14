عبد المهدي وحزب الدعوة يبحثان توزيع المناصب

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الاحد، 14/ 10/ 2018، مع وفد من حزب دعاة الاسلام برئاسة خضير الخزاعي، ملف تشكيل الحكومة المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، استقبل وفداً من حزب دعاة الإسلام تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب وأولوياتها، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة المقبلة لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم بخدمة المواطنين والإرتقاء بجميع القطاعات في البلد”.