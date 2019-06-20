عبد المهدي ونيجيرفان يبحثان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

عبد المهدي ونيجيرفان يبحثان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- إجتمع رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الخميس، مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد وصوله الى العاصمة بغداد اليوم.كما سيلتقي بارزاني رئيس الجمهورية ومع رئيس البرلمان وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة.وسيناقش بارزاني في بغداد بعض المسائل المتعلقة بالمنطقة والتنسيق الأمني ومسألة النفط بالإضافة الى مسألة الموازنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *