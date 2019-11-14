عبد المهدي “يؤكد”على مكافحة الفساد

عبد المهدي “يؤكد”على مكافحة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية، الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد.وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية، لبحث الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد وحفظ المال العام ولتنفيذ القرارات والاجراءات الاصلاحية، الى جانب بحث ملف إنهاء الوكالات”.وأكدت اللجنة بحسب البيان “دعمها لجهود الحكومة بمكافحة الفساد وتفكيك منظومته وكشف المفسدين”.

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