عبد المهدي يؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، دعم الامم المتحدة للعراق والمساعدة في اعماره.وقال مكتبه في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في البلد وعمليات الاستقرار والإعمار وبرامج الامم المتحدة المستقبلية في العراق”.واكد كوبيتش “دعم الامم المتحدة للعراق وللحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي والعمل المتواصل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إعماره”.فيما شدد عبد المهدي على “اهمية دعم المجتمع الدولي للعراق خلال المرحلة المقبلة بعد ان حقق الانتصار على الارهاب والانتقال الى مرحلة إعمار البلد والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل”.