عبد المهدي يؤكد على تعزيز العلاقة بين الجيش والحشد الشعبي

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الجزائري: 438 مليار دينار لاستكمال مشاريع اطراف بغداد
المنافذ الحدودية:منافذ كردستان خارج سيطرة الحكومة الاتحادية
نائب:إعلان الأمم المتحدة عن وجود 7 ملايين عراقي تحت خط الفقر “عار على النظام السياسي”
العقابي:دخول أكثر من 400 إيراني يومياً عبر منفذ مندلي بصورة غير شرعية وهو تحت سيطرة المليشيات
زراعة كربلاء تعلن عن إنتاج 97 مليون بيضة في النصف الأول من العام الحالي
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الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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