عبد المهدي يبحث مع سفيري بريطانيا والمانيا الاوضاع في العراق

عبد المهدي يبحث مع سفيري بريطانيا والمانيا الاوضاع في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي، الاحد، مع سفيري بريطانيا والمانيا منع التصعيد في العراق.وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي ، ان”الاخير استقبل السفيرين البريطاني والالماني لدى العراق”.واضاف البيان، ان”اللقاء تناول بحث آخر التطورات وجهود التهدئة ومنع التصعيد في العراق والمنطقة”.

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