عبد المهدي يتوسط لدى ميركل للتدخل بإعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران

عبد المهدي يتوسط لدى ميركل للتدخل بإعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه طلب الى المانيا، لتقوم بدور الوساطة لدى الاتحاد الاوروبي باعفاء العراق من العقوبات الامريكية على ايران.وقال عبد المهدي خلال المؤتمر ، ان “الطلب الاساس من المانيا، هو ان تعمل على توفير بيئة في الاتحاد الاوروبي تتناسب والوضع العراقي”، متابعا “الاتحاد الاوروبي يطبق معايير دولية على العراق بشكل غير مناسب لاوضاعه، فيعامل معاملة الدولة المستقرة امنيا، التي لم تخرج للتو من حرب ضد تنظيم ارهابي مثل داعش”.وتابع عبد المهدي “نشكر المانيا على موقفها في معالجة هذا الموضوع، حيث اكدت موافقتها على العمل مع العراق لتوفير المعايير المناسبة لاوضاع العراق الحالية”.

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