عبد المهدي يتوقف في الهند ويبحث مع مسؤوليها تعزيز التعاون

عبد المهدي يتوقف في الهند ويبحث مع مسؤوليها تعزيز التعاون
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن قيامه بزيارة قصيرة الى الهند خلال توجهه اليوم إلى الصين، مشيرا إلى أنه اتفق على اهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.وقال عبد المهدي في رسالة كتبها اثناء توجهه إلى الصين التي وصلها، اليوم، “ولأن طريقنا يمر عبر الهند لذلك توقفنا لوقت قصير في نيودلهي وبحثنا مع مسؤولين في الحكومة الهندية تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق والهند والتي لم تجتمع منذ عام ٢٠١٣”.وأضاف أنه “اتفقنا على اهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين”، مشيرا إلى أن “النفط العراقي يحتل المكانة الاولى في استيرادات النفط بالنسبة للهند، وللعراق علاقات تجارية وسياسية وثقافية بالهند تمتد للعصور القديمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *