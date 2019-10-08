عبد المهدي “يثمن” الدور الروسي في الشرق الأوسط!

عبد المهدي “يثمن” الدور الروسي في الشرق الأوسط!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، امس الاثنين،أن العراق يستعيد مكانته ويلعب دور التهدئة في المنطقة وعلاقاته الخارجية في أفضل حالاتها، مشيراً إلى أن “استمرار الحكومة بالإستجابة للمطالب المشروعة وعودة الأوضاع تدريجياً الى طبيعتها في بغداد والمحافظات”.وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه “استقبل وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المرافق له الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية ومدراء وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد” .وأضاف أنه “جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات التظر حول الأوضاع في المنطقة” .ووصف عبدالمهدي اللقاء بـ”المهم”، مؤكداً أن “العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، وهي علاقات قديمة ويجب أن تتطور أكثر مما هي عليه الآن، وعبر عن شكره لموقف روسيا وقيادتها الداعم للحكومة العراقية في جميع الظروف، وأشاد بالدور الروسي في الشرق الأوسط والسلم العالمي”،واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية في أعقاب التظاهرات التي جرت خلال الايام الماضية ، وأكد “إستمرار الحكومة بالإستجابة للمطالب المشروعة”، مشيراً إلى “ما رافق التظاهرات من خروج عن طابعها السلمي، والى عودة الأوضاع تدريجياً الى طبيعتها في بغداد والمحافظات”.من جهته قال وزير الخارجية الروسي إن “علاقات بلدينا قديمة ونعمل على تطويرها وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين” .وأعرب وزير الخارجية الروسي “عن التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة” .

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