عبد المهدي يجرد وزير الدفاع من صلاحياته

عبد المهدي يجرد وزير الدفاع من صلاحياته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خول رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اليوم، رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بنقل وتدوير مناصب عسكرية عليا.ونصت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، على أنه “لاحقا بالامر الديواني (328) المرقم (14661/80/6) في 14 / 9 / 2019، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتخويل رئيس اركان الجيش الصلاحيات للنقل والتدوير للمناصب المبينة ادناه، بعد عرضها على لجنة انتقاء القادة والامرين”.وتضيف، أن “المناصب هي، امر لواء او ما يعادله في قيادات الاسلحة، رئيس اركان قيادة فرقة (عمليات، سلاح)، نائب قائد فرقة (عمليات، سلاح)، مدير مديرية عسكرية، جميع المناصب التي يشغلها ضباط برتبة لواء ما عدا القادة”.يذكر ان المناصب أعلاه هي من صلاحيات وزير الدفاع وليس رئيس أركان الجيش.

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