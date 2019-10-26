عبد المهدي يخول المحافظين صلاحيات فرض حظر التجوال

عبد المهدي يخول المحافظين صلاحيات فرض حظر التجوال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خوّل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم.وقال مصدر، إن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي خوّل المحافظين سلطة فرض حظر التجوال الكلي أو الجزئي في محافظاتهم”.

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