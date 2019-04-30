عبد المهدي يصل برلين

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم، الى ألمانيا، في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، أن “عبد المهدي وصل الى العاصمة الالمانية، برلين”.

وكان المكتب قال، إن “عبدالمهدي غادر بغداد لبدء زيارة تشمل المانيا وفرنسا وهولندا”.

وكان مصدر مطلع قال، الاثنين (29 نيسان 2019) إن “وفداً رفيعاً صاحب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عند مغادرته الى المانيا، في زيارة رسمية أوربية تشمل أيضا فرنسا”.