عبد المهدي يصل برلين

عبد المهدي يصل برلين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم، الى ألمانيا، في زيارة رسمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، أن “عبد المهدي وصل الى العاصمة الالمانية، برلين”.وكان المكتب قال، إن “عبدالمهدي غادر بغداد لبدء زيارة تشمل المانيا وفرنسا وهولندا”.وكان مصدر مطلع  قال، الاثنين (29 نيسان 2019) إن “وفداً رفيعاً صاحب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عند مغادرته الى المانيا، في زيارة رسمية أوربية تشمل أيضا فرنسا”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الزيارة تأتي لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والتعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن بحث ملفات تتعلق بعملية إعادة الاستقرار في العراق وإعادة بناء المناطق المحررة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *