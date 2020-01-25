عبد المهدي يطالب بـ”الإسراع” في تنفيذ الإتفاقية مع الصين!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، مساء أمس الجمعة، اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق”.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل في بيان ، أن “عبد المهدي ترأس اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق، ولمتابعة سياسات التنفيذ واستكمال عرض المشاريع الأكثر جدوى المتعلقة بتطوير البنى التحتية في مجالات الطرق والنقل والطاقة والسكن والبتروكيمياويات وغيرها”.واضاف البيان أن “الاجتماع بحث الأولويات للمشاريع المنتجة والتي من شأنها تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة “، لافتا إلى أن “الاجتماع حضره وزير التخطيط وعدد من وكلاء الوزارات ومستشاري رئيس الوزراء “.