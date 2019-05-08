عبد المهدي يعتذر عن تلبية دعوات الأفطار

عبد المهدي يعتذر عن تلبية دعوات الأفطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن اعتذاره تلبية دعوات مآدب الافطار العلنية والرسمية لانشغاله في ادارة البلد خلال شهر رمضان مبينا ان الشهر الكريم  فرصة لتقديم الخدمات الى المواطنين.وقال عبد المهدي في بيان :” انه “في الوقت الذي يسعدنا ان نرى بركات هذا الشهر الفضيل تنزل على بلدنا خيرا ونعمة وتكتظ المدن بالنشاط والتزاور بين الاخوة في الوطن ، نعرب عن بالغ الامتنان لدعوات الإفطار الكريمة الموجهة لنا ، ونقدم اعتذارنا عن حضورها كما نعتذر عن اقامة مآدب افطار من قبلنا عسى الله ان يوفقنا لخدمة من هو احوج إليها”.

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