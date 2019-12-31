عبد المهدي يعلن الحداد العام على قتلى ميليشيا كتائب حزب الله ولم يعلن الحداد عن 590 شهيد من شباب الإنتفاضة!!

عبد المهدي يعلن الحداد العام على قتلى ميليشيا كتائب حزب الله ولم يعلن الحداد عن 590 شهيد من شباب الإنتفاضة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم على أرواح قتلى العدوان الأميركي على الحشد الشعبي في القائم.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ، أن عبد المهدي “وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على ارواح قتلى قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء ٤٥ و ٤٦ اثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم”.وبدأ المئات من مشيعي جثامين قتلى القصف الأميركي اليوم الثلاثاء، اعتصاما مفتوحا أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد حتى اغلاقها من نواب إيران في برلمان الحلبوسي.يذكر ان ميليشيا الكتائب هي خارج ما يسمى مؤسسة الحشد وبالتالي هي مشمولة باحكام المادة 9 اولا ب من الدستور ووجوب احالة زعمائها الى القضاء بموجب احكام المادة 194 من قانون العقوبات وبهذا فان عبد المهدي اصطف مع المجرمين ضد الدستور والقانون .

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