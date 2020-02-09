عبد المهدي يعلن “تضامنه” مع الصين في مواجهة فايروس كورونا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد (9 شباط 2020)، أن الشعب العراقي متضامن مع الشعب الصيني في مواجهة فايروس “كورونا”.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي بعث برقية تضامن الى رئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس مجلس الدولة”.

وأعرب عبد المهدي “عن تضامنه مع الصين قيادة وشعباً في مواجهة فايروس كورونا”، مؤكدا “ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الاجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق”.

واضاف ان “العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه”.