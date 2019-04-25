عبد المهدي يقدم ايجازا لصالح حول زيارته للسعودية

عبد المهدي يقدم ايجازا لصالح حول زيارته للسعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، زيارته إلى المملكة العربية السعودية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال بيان رئاسي، في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية والامنية والتحديات الراهنة على الساحة العراقية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشعب العراقي وبما يحقق طموحاته في العيش الكريم”.وتابع، أن “الاجتماع تناول مناقشة الاوضاع والمستجدات السياسية على الصعيدين العربي والاقليمي”، لافتا إلى أن “عبد المهدي استعرض زيارته إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، وما تمخض عنها من نتائج مثمرة”.

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