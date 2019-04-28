عبد المهدي يلتقي أوغلو

عبد المهدي يلتقي أوغلو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو.وكان الوزير التركي قد وصل العاصمة بغداد صباح اليوم وألتقى نظيره العراقي محمد علي الحكيم وتباحثا بعدة ملفات سياسية وتجارية واقتصادية فضلا عن الوضع الاقليمي والملف السوري.وأعلن اوغلو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيزور العراق نهاية العام الجاري.

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