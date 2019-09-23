عبد المهدي يلتقي الرئيس الصيني

عبد المهدي يلتقي الرئيس الصيني
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الإثنين، (23 أيلول، 2019) الرئيس الصيني شي جين بينغ.وذكر بيان موجز، للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير “التقى رئيس جمهورية الصين الشعبية  شي جين بينغ”.ويجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة في الوقت الحالي إلى الصين، بدأت منذ يوم الخميس الماضي، رفقة وفد يضم وزراء ومحافظين ومستشارين، بهدف عقد اتفاقات وتفاهمات بين بغداد وبكين في عدة مجالات بينها التعليم والنقل والصناعة والزراعة.وكان عبد الحسين الهنين، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قال الأحد (22 أيلول 2019)، إن حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *