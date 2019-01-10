عبد المهدي يلتقي صديقه القديم “زنكنة”.. عناق في محبة خميني!

عبد المهدي يلتقي صديقه القديم “زنكنة”.. عناق في محبة خميني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، وزير النفط الإيراني بيجين زنكنة الذي وصل بغداد في وقت سابق من اليوم.وذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” ، أن “وزير النفط الايراني ‘بيجن زنكنة’ التقى، اليوم، في بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبحث معه في القضايا الثنائية ولاسيما مجالات النفط والطاقة”.ونشرت الوكالة صورة لعبد المهدي وزنكنة وهما يتعانقان.واكدت الوكالة الإيرانية ،ان عبد المهدي طمأن صديقه القديم  زنكنة بان العراق سوف لن يطور مشاريع الطاقة لتبقى  الصادرات الايرانية مستمرة اليه خاصة المشتقات النفطية والكهرباء.

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