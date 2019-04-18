عبد المهدي يلتقي ولي العهد السعودي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته الرياض.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن “رئيس مجلس الوزراء التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وعقدا جلسة مباحثات مشتركة لزيادة التعاون في جميع المجالات”.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان له: “اجريت في قصر الديوان الملكي اليوم مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له من قبل خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث عزف السلام الوطني لكلا البلدين، وحضر اللقاء الامراء والوزراء وكبار الشخصيات في الديوان الملكي ورجال الاعمال”.

واعرب عبد المهدي، وفق البيان “عن بالغ سعادته لزيارة المملكة العربية السعودية ولتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين”، مقدما الشكر لـ “حفاوة الاستقبال التي لقيها من جلالة الملك”.

وأكد رئيس الوزراء، أن “زيارته للمملكة تجسد توجه الحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وان تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقا واسعة ويحقق تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة”.

ومن جهته، “رحب الملك سلمان بن عبد العزيز برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، متمنيا للعراق وشعبه الاستقرار والازدهار والتقدم”.

وأعرب العاهل السعودي عن “ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وان تؤدي زيارة رئيس مجلس الوزراء الى تحقيق ما يصبو اليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي”.

واقام الملك سلمان، بحسب البيان، “مأدبة غداء كبرى على شرف رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له”.