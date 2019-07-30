عبد المهدي يلغي مؤتمره الصحفي الأسبوعي!

عبد المهدي يلغي مؤتمره الصحفي الأسبوعي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، إلغاء مؤتمره الصحفي الأسبوعي.وذكر المكتب في بيان موجز: “تأكيدا على ما تم تداوله مع الاخوة الصحفيين خلال الاشهر الماضية، نود تبليغكم بعدم عقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بدءا من هذا اليوم، واعتماد آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي”.وطالب مضر الازيرجاوي، النائب عن تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين (29 تموز 2019)، رئاسة الوزراء باختيار متحدث باسم الحكومة، لإطلاع الرأي العام على أهم مجريات الأحداث السياسية والحكومية.

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