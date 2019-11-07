عبد المهدي “يناقش”موازنة 2020

بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام القادم 2020، وإضافة “الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ مطالب المتظاهرين”، ضمن الموازنة.وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير “ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة 2020، ونسختها المحدثة في ضوء المفاهيم والأسس الجديدة التي طرحت في البرنامج الحكومي، واضافة الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين”.وأَضاف البيان، أن الاجتماع بحث ايضا “إضافة الى إجراء إصلاحات مهمة في ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وخفض العجز وبدء عملية التحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء”، مشيراً إلى أن “اللجنة تواصل عقد إجتماعاتها لهذا الغرض بحضور الخبراء والوزارات والجهات المعنية”.