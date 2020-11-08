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مصدر:حزب بارزاني يحرض النازحين الإيزيديين على دعم اِتفاق سنجار
تحالف سائرون :توجه نيابي باستضافة الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض
نائب:الكاظمي فاشل والبلد ماض نحو الانهيار
عبد المهدي يهنىء بايدن بالفوز ويرجو منه إلغاء العقوبات على إيران وإعادة العمل بالإتفاق النووي معها!
متظاهرو الناصرية يجددون المطالبة باستقالة المحافظ
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تحالف سائرون :توجه نيابي باستضافة الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض
نائب:الكاظمي فاشل والبلد ماض نحو الانهيار
نائب:قانون الاقتراض سيمر بمبلغ من 10 -15 ترليون دينار فقط
الموانىء العراقية تنفي دخول شركة إماراتية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير
المالية النيابية:العراق يعاني من عجز مالي نحو 3.5 ترليون دينار شهرياً
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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