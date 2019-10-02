عبد المهدي يوافق على تعيين منتسبي حشد ديالى ولا يوافق على تعيين أصحاب الشهادات العليا!!

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اللويزي:حفر آبار نفطية في نينوى لصالح حزب بارزاني بالتعاون مع شركة أمريكية
التخطيط النيابية:شباب العراق على الأرصفة وفرص العمل للأجانب
حزب بارزاني لائتلاف المالكي:عبد المهدي سينفذ كل مطالب حكومة الإقليم
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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