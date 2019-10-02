عبد المهدي يوافق على تعيين منتسبي حشد ديالى ولا يوافق على تعيين أصحاب الشهادات العليا!!

عبد المهدي يوافق على تعيين منتسبي حشد ديالى ولا يوافق على تعيين أصحاب الشهادات العليا!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، باستيعاب حشد الدفاع في القوات الأمنية من خلال تطويعهم بشكل تدريجي.وذكرت قناة “العراقية” الرسمية ، أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه باستيعاب حشد الدفاع في القوات الأمنية من خلال تطويعهم بشكل تدريجي”.وأضافت، أن عبد المهدي وجه ايضا بـ”شمول الذين لديهم حاجة ضرورية ضمن قواطع الحشد الشعبي.يذكر أن حشد الدفاع هو بقوة لواء في ديالى غير مرتبط بالحشد الشعبي .وهذا التوجيه لعبد المهدي يعتبر كارثة تجاه عدم تعيين اصحاب الشهادات العليا مقابل تعيين خريجي الدراسة الابتدائية لكونهم بالحشد.

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