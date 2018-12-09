عبد المهدي يوجه وزرائه بتنفيذ البرنامج الحكومي

عبد المهدي يوجه وزرائه بتنفيذ البرنامج الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد، بقيام الوزراء بتنفيذ المنهاج الوزاري كلاً بحسب اختصاصه.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان ” رئيس مجلس الوزراء وجه، خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة، قيام السادة الوزراء بتنفيذ المنهاج الوزاري كلاً بحسب اختصاصه”.واضاف البيان ان “المنهاج الوزاري، تمت المصادق عليه من قبل مجلس النواب في 24/10/2018 عند عرض رئيس مجلس الوزراء للمنهاج المذكور وحاز على الأغلبية المطلقة، استناداً الى احكام المادة (76/ البند رابعا) من الدستور”.

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