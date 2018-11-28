عبد الواحد:أول انجاز لعبد المهدي في مكافحة الفساد إطلاق سراح “اللص السوداني”

عبد الواحد:أول انجاز لعبد المهدي في مكافحة الفساد إطلاق سراح “اللص السوداني”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السياسية سروة عبد الواحد ، الاربعاء 28 تشرين الاول 2018، على قرار القضاء العراقي الافراج عن وزير التجارة السابق المتهم بالفساد عبد الفلاح السوداني .وقالت عبد الواحد بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “الإصلاح بدأ في  عهد عبد المهدي بقرار قضائي بالافراج عن عبد الفلاح السوداني”.وعقبت قائلة: “يعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه ام ما السبب، وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد.. والله حرنا”.ونشرت شبكة أخبار العراق وثيقة صادرة من اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، تتضمن الإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني.وتضمن القرار أنه “لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من قبل محكمة جنح الرصافة، وفق احكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة ) ، ولعدم شموله بقانون العفو السابق، او بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق في قرص (سي دي)، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016)، المعدل”.وأضافت أنه “تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار”.

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