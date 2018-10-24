عبد الواحد:الحفاظ على آثار العراق أسبقية متأخرة جداً عند الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الاربعاء، عن مزاد في نيويورك سيفتح قريبا لبيع قطع أثرية عراقية نادرة، مستغربة من “الصمت المريب” لبغداد.وقالت عبد الواحد في بيان، إن “نيويورك تستعد لتدشين محطة مؤلمة من رحلة النهب المنظم لتاريخ العراق من خلال تنظيم مزاد علني لبيع قطعة اثرية عراقية نادرة يعود تاريخها إلى ٨٥٠ عاما قبل الميلاد وسط صمت رسمي عراقي مريب يقترب من نكبة المتاجرة بتاريخ وطن وابداعات شعب عبر حقب تاريخية يكمل بعضها بعضا”.وأضافت: “نسأل الحكومة العراقية بمؤسساتها الدبلوماسية والثقافية والإعلامية عن أسباب عدم التصدي لمحاولات بيع تاريخ العراق وكأنها غير مسؤولة عن حمايته أو غير معنية بقيمته التاريخية والاعتبارية والتي لا تمثل مرحلة بعينها بل هي امتداد رائع لحضارة ينحني لها الغرباء ويتجاهلها زعماء المؤسسات لجهلهم بقيمتها الحضارية والثقافية والاجتماعية”.وبينت ان “السكوت على بيع هذا الجزء المهم من تاريخ العراق شراكة مباشرة بالجريمة على الأراضي الأمريكية”، لافتة الى ان “العبرة بالموقف الوطني لا سفسطة الكلام”.وأكدت ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك السريع من اجل استرداد القطع الأثرية المسروقة كما ان وزارة الثقافة والسياحة عليها ان تلعب دورها في الكشف عن القطع المسروقة وتحديد أماكن تواجدها والتنسيق مع وزارة الخارجية للبدء بتحرك دولي”.