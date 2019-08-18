عبد الواحد:بين المجرب ولا مجرب ضاع العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت القيادية في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الأحد، 18 آب، 2019، إن الكتل السياسية التي اختارت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خرقت الدستور كونه “مجرب”.وذكرت عبد الواحد في تغريدة على حسابها بتويتر ، أن “الكتل السياسية تلوح بسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، موضحة أن “هذه الكتل هي من اختارته لهذا الموقع”.ورأت أن “الكتل التي اختارت عبد المهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، خرقت الدستور بهذه الخطوة، كون عبد المهدي مجرب وكان لديه مناصب في السابق”.وتساءلت: “ماذا تغير غير عدم الحصول على المواقع في الدولة العميقة والاختلاف على توزيع المناصب مناصفة بين كتلتي سائرون وفتح؟”.وكان عدد من النواب توعدوا بسحب الثقة من عبد المهدي إذا ما استمر على نفس الأداء في إدارة الدولة، متهمينه بالإخفاق في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.