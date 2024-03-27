عبد الواحد:ترشيحي لرئاسة الجمهورية للتأكيد على قدرة المرأة وكسر المحاصصة

عبد الواحد:ترشيحي لرئاسة الجمهورية للتأكيد على قدرة المرأة وكسر المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الأربعاء، ان ترشيحها لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة هو لتأكيد قدرة المرأة على المنافسة وكسر المحاصصة الحزبية على المنصب، فيما اشارت الى ان موظفي الإقليم لم يتقاضوا رواتبهم لـ 5 أشهر مضت.وقالت عبد الواحد في حديث متلفز ، ان “ترشحي لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة هو لتأكيد قدرة المرأة على المنافسة وكسر المحاصصة الحزبية على المنصب وبسبب غياب المرأة عن المواقع السياسية بالدولة العربية”.واضافت ان “الوضع في اقليم كردستان تراجع كثيراً من حيث الحريات والاقتصاد” مشيرة الى ان “نعارض انشطار كردستان لإقليمين”.واكدت على ان “موظفين الإقليم لم يتقاضوا رواتبهم لـ 5 أشهر “3 أشهر من العام الماضي وشهران من 2024” منوهةً الى “وجود اتفاق مرجح على توسيع توطين رواتب كردستان في الاقليم”. واشارت الى ان “الهدف السياسي لنا هو البحث عن مستقبل أفضل وللأسف البعض يعمل على مصالح وقتية”.وكشفت عن “رغبتها في العودة للعمل الصحفي بعد الاعتزال السياسي” مؤكدة على “ضرورة فسح المجال للشباب”.

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