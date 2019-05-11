عبد الواحد:سيطرة أحزاب العوائل على كردستان “مرفوض”

عبد الواحد:سيطرة أحزاب العوائل على كردستان “مرفوض”
آخر تحديث:

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم السبت، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين بــ”السعي لإخافة” حراكه عبر عدة سيناريوهات، فيما رآى أن إقليم كردستان لا يوجد فيه “قاض نزيه”.وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي عقده في مدينة السليمانية ، إن “حلم الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني هو هزيمة حراك الجيل الجديد”، مؤكدا أن “جميع السيناريوهات التي سيلجأن اليها لن تخيفنا”.وأضاف، أن “جميع التحقيقات التي جرت مع متطوعي الحراك المعتقلين في مدينة السليمانية جرت بعيدا عن أعين القضاة والمحاكم”، مشككا بـ”نزاهة القضاء في إقليم كردستان”.وشدد بالقول: “لايوجد قاض نزيه في الإقليم”، مشيرا الى أن “حبل الكذب قصير وستظهر الحقائق في المستقبل القريب”.وكان حراك الجيل الجديد قد أصدر، يوم أمس الجمعة، بيانا بشأن ناشطين تابعين له اعتقلهم قوات الاسايش التابعة للاتحاد الوطني في السليمانية، فيما أكد تعرضهم لـ”انتهاكات وحالات تعذيب” ومنعهم من توكيل محامين للدفاع عنهم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *