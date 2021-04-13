عبد ربه:الخنجر والحلبوسي كلاهما تحت العباءة الإيرانية

عبد ربه:الخنجر والحلبوسي كلاهما تحت العباءة الإيرانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في تحالف “العزم” محمد عبد ربه، الثلاثاء، حدوث صراع سني بين خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للحصول على المقاعد السنية، مبينا ان نظرية السلطة السنية ستؤثر على النتائج.وقال عبد ربه في تصريح صحفي، ان ” الشارع السني في مجمله يؤمن بنظرية السلطة ومن بيده السلطة سيكون المنافس الاقوى كما هو حال رئيس مجلس النواب والمحافظين المرشحين في الانتخابات”.واضاف ان “رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي سيتصارع مع خميس الخنجر الذي يمتلك تحالفات مع القوى الشيعية الولائية من اجل الحصول على المقاعد الانتخابية وكذلك الحلبوسي”.وأشار عبد ربه الى ان “الكفة في الشارع السني قد تميل الى الخنجر باعتباره  مصنف ضمن قائمة الارهاب الدولية ومشمول بالعقوبات الأمريكية لتعاونه مع الميليشيات في قتل العراقيين وكذلك الحلبوسي المدعوم من الحرس الثوري وفوز تحالفي الخنجر والحلبوسي سيكون لصالح المشروع الإيراني وسيطرة الحرس الثوري على محافظتي الانبار والموصل “.

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