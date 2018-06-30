عبطان:الفراغ الدستوري سينعكس سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان, السبت, من أن الفراغ الدستوري الذي سيددخله العراق غدا الأحد سينعكس سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي، داعيا مفوضية الانتخابات الجديدة الى الاسراع في اظهار نتائج العد والفرز.وقال عبطان في تصريح صحفي له اليوم: إن “الدولة العراقية قائمة على ثلاث ركائز اساسية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية وان فقدان اي ركيزة من ركائزها الثلاث سوف يعرض البلاد الى مشاكل كثيرة تتعلق بالاقتصاد والامن”, مبينا ان “هذا الخلل يتحمله المشرع العراقي الذي صاغ الدستور الدائم”.واضاف ان “اهم مشكلة سيواجهها الشعب العراقي نتيجة الفراغ الدستوري هو تعطيل اقرار الموازنة التكميلية بسبب تعطيل الدور التشريعي وسحب صلاحيات مجلس الوزراء لكونه سيصبح مجرد مجلس لتصريف الاعمال وبالتالي سيكون الشعب العراقي اول المتضررين”.ودعا عبطان مفوضية الانتخابات الجديدة الى “الاسراع في اظهار نتائج العد والفرز وان لا يتأخر في انجاز المهمة اكثر من شهر ونصف على اغلب الاحوال”.