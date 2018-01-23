عبطان:النزاهة استلمت السوداني ومصدر في النزاهة يؤكد أنه سيطلق سراحه!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عبدالكريم عبطان، الثلاثاء، أن القضاء العراقي تسلم اليوم رسميا وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني.وقال عبطان، في حديث صحفي، إن “السلطات اللبنانية سلمت وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني الى القضاء العراقي اليوم ، .وتابع عضو النزاهة، “انه سيتم تنفيذ الحكم الغيابي بحق القيادي في حزب الدعوة وهي 7 سنوات سجن على الاكثر”.وأشار عبطان، إلى “أهمية استمرار محاربة الفساد واسترداد الاموال”.وأعلنت هيئة النزاهة، الخميس 11 كانون الثاني 2018، عن صدور مرسومٍ جمهوريٍّ لبنانيٍّ يقضي بتسليم وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السودانيِّ الى القضاء العراقي.هذا وافاد مصدر في هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء،ان المالكي اوعز الى رئيس السلطة القضائية فائق زيدان باطلاق سراح السوداني لشموله بقرار العفو. يذكر ان السوداني سرق 7 مليارات دولار عندما كان وزيرا للتجارة في زمن حكومة المالكي الاولى وهو قيادي في حزب الدعوة ومن المقربين جدا على المالكي.