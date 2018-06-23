عبطان:تمديد عمل مجلس النواب “مؤقت “

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، السبت، أن تمديد عمل مجلس النواب مؤقت لحين الانتهاء من العد والفرز اليدوي والمصادقة على نتائج الانتخابات، عازيا لجوء البرلمان إلى استمرار عمله محاولة لانتشال البلاد من الفراغ الدستوري.وقال عبطان في تصريح صحفي له اليوم، إن “تمديد عمل مجلس النواب جاء من اجل مراقبة عمل مفوضية الانتخابات التي هي من اشراف البرلمان، فضلا عن انتشال العراق من الوقوع في فراغ دستوري”.وأضاف عبطان، أن “التمديد مؤقت لحين الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي والمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية”، مشيرا إلى أن “القرار دستوري لأن الدستور لم يتحدث عن تمديد عمل البرلمان من عدمه”.وكان مجلس النواب انهى خلال جلسته الاستثنائية امس الجمعة القراءة ا|لأولى لقانون تمديد عمل البرلمان لحين الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي والمصادقة على نتائج الانتخابات.