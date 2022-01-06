عبطان:لايوجد إتفاق بين تحالفي تقدم وعزم على مرشح الرئاسة البرلمانية

عبطان:لايوجد إتفاق بين تحالفي تقدم وعزم على مرشح الرئاسة البرلمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المرشح الفائز عن تحالف تقدم عبد الكريم عبطان ، الخميس ، ان الاتفاق بين تحالفي عزم وتقدم مبدئي بشان المشتركات بين التحالفين ، مبينا ان الاتفاق بشان تسمية رئيس البرلمان لم يحسم بعد .وقال عبطان في تصريح  صحفي، ان “تحالف تقدم وعزم لم يجتمعان بشكل كامل والاعلان رسميا عن تحالفهما، بل كانت هناك رسائل للتفاهم بين الحلبوسي والخنجر”.وأضاف ان ” قضية الترويج على اتفاق بين التحالفين بتسمية رئيس البرلمان المقبل غير حقيقية ومازالت التفاهمات لم تصل الى اتفاق نهائي”، مبينا ان ” الاتفاق بين عزم وتقدم مبدئي بشان المشتركات بين التحالفين”.وكان المرشح الفائز عن تحالف عزم اياد الجبوري اكد ، الخميس ، ان تحالفه مازال للحظة متمسك بمنصب رئيس مجلس النواب وعدم التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *