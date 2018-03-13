عبطان:مباراة تجريبية بين العراق والكويت في شهر آيار المقبل

عبطان:مباراة تجريبية بين العراق والكويت في شهر آيار المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الثلاثاء، ان المنتخب الكويتي سيخوض مباراة تجريبية إمام المنتخب الوطني العراقي في شهر ايار المقبل.وقال عبطان في بيان ، ان “إتصالاً هاتفياً جرى مع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان، وتم خلاله الاتفاق على خوض مباراة تجريبية تجمع المنتخب العراقي بنظيره الكويتي خلال شهر أيار المقبل بعد إكمال الترتيبات مع اتحاد الكرة واختيار الملعب الذي سيضيفها”.واشار الى ان “إنفتاح العراق رياضياً على محيطه العربي والاقليمي من شأنه ان يعيد رياضتنا الى مرحلة جديدة من التقدم وتحقيق الانجازات التي غابت عنها منتخباتنا طويلا وهو ما ظهر جلياً بتواجد المنتخب السعودي في مباراته في البصرة فضلا عن قرب إنطلاق بطولة الصداقة الدولية بمشاركة منتخبي قطر وسوريا”.

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