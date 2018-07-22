عبطان:نرفض التدخل الحزبي في اختيار الوزراء

عبطان:نرفض التدخل الحزبي في اختيار الوزراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف الوطنية النائب السابق عبد الكريم عبطان, الاحد, أن ائتلافه اشترط على الكتل السياسية ان تكون الحكومة المقبلة بعيدة عن التوافقات السياسية ويمكن حلها بسهولة في حال انحرفت عن البرنامج الحكومي.وقال عبطان في تصريح  صحفي له اليوم، إن “التفاهمات التي اجراها ائتلاف الوطنية مع الكتل السياسية كانت ايجابية، وقد اشترط في تفاهماته على ان تكون الحكومة المقبلة سهلة الحل في حال انحرافها عن البرنامج الحكومي الذي سيصادق عليه البرلمان المقبل”.واضاف ان “هذا الشرط لايمكن تحقيقه الا في حال عدم تدخل الكتل السياسية في فرض ارادتها على رئيس الوزراء المقبل بتسمية كابينته الوزارية وتترك حرية الاختيار لرئيس الحكومة حتى يكون مسؤولا امام الكتل السياسية والشعب العراقي”. 

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