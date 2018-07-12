عبطان: الإبقاء على الزعامات التقليدية تكريسا للدكتاتورية

عبطان: الإبقاء على الزعامات التقليدية تكريسا للدكتاتورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، الخميس، الابقاء على الزعامات التقليدية تكريسا لدكتاتورية الجماعة، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات التي ستظهر بعد انجاز العد اليدوي لن تزحزح تلك الزعامات من مواقعها.وقال عبطان في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الديمقراطية في العراق اضحت ممارسة تقليدية فقط عند اجراء الانتخابات، اما تطبيقها على الواقع غير موجود بسبب هيمنة زعامات الاحزاب التقليدية التي امتلكت المال والسلطة على حساب الشعب, لذلك لايمكن لنا ازاحة ايا منهم حتى وان لم يشترك في الانتخابات”.واضاف ان “بقاء هذه الزعامات ماهو الا تكريس لدكتاتورية الجماعة وبقاء المحاصصة وتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية فيما بينهم وسيبقى الشعب يعيش الازمات تلوالاخرى وستبقى حلولها آنية وترقعية”. 

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