عبطان :حكومة علاوي ليست مؤقتة!!

عبطان :حكومة علاوي ليست مؤقتة!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الرياضة والشباب السابق، عبد الحسين عبطان، الأحد، أن إجراءات الإنتخابات البرلمانية لاتكتمل بأقل من سنة ونصف أي ستتعامل الحكومة مع موازنة سنتين.وقال عبطان، في منشور على “الفيسبوك” : “أختلف كليا” مع من يقول ان الحكومة مؤقتة وأمدها سنة واحدة أو أقل من ذلك”.وأضاف، أن “الإستحضارات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لاتكتمل في أقل من سنة ونصف ( ١٨ شهرا”) وهذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار  ، والشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشاكل الحالية ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات”.وتابع عبطان: “لذا فإن الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوء ومحترف في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب”.

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