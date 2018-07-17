عبطان يدعو إلى الإسراع بإعلان نتائج العد والفرز اليدوي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو ائتلاف الوطنية النائب السابق عبد الكريم عبطان , الثلاثاء، مفوضية الانتخابات المنتدبة الى ضرورة الاسراع باعلان نتائج العد والفرز اليدوي ليتسنى للكتل السياسية الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.وقال عبطان في تصريح صحفي له اليوم، إن “الدستور الدائم يعد جزءا من المشكلة التي تواجه الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق العدالة بين اطياف المجتمع العراقي”, مطالبا البرلمان المقبل بأن “تكون اولى مهامه تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور على ان يكون التعديل بشكل واسع وليس جزئيا”.واضاف ان “الظرف الذي يمر به البلد من تظاهرات ومطالب جماهيرية تحتاج الى اصلاحات عديدة من الحكومة الا انها تصدم بحاجز عدم وجود برلمان, لذا نطلب من المفوضية المنتدبة الاسراع باعلان نتائج العد والفرز اليدوي وتصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية لايتسنى للكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة”.