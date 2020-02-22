عبطان يدعو للتصويت على حكومة علاوي

عبطان يدعو للتصويت على حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد قيادي سني, السبت, ان يكون للقوى السياسية السنية موقفا موحدا بشأن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي, فيما اعتبر أنه لاخيار للبرلمان الا التصويت على الحكومة لكون البديل اتعس.وقال الأمين العام لحزب “الخيار العربي” النائب السابق عبد الكريم عبطان في تصريح  صحفي، إن “الوضع السياسي لا يتحمل اكثر من هذا الفراغ الدستوري وان أي تأخير سيؤدي الى كوارث لايحمد عقباها”, مؤكدا انه “لاخيار للبرلمان الا التصويت على حكومة علاوي لأن البديل اتعس” .وأضاف عبطان، أن “القوى السياسية السنية ليس لديها بالوقت الحاضر أي موقف موحد بشأن التصويت على حكومة علاوي  وستستمر خلافاتها لاسباب منها المطالبة بتحقيق مصالح شخصية ومناطقية وكذلك بسبب الصراع على الزعامة للمكون السياسي السني”.ودعا عبطان المتظاهرين إلى “الاستمرار بالتظاهرات لانها الوسيلة الوحيدة والضاغطة على حكومة علاوي بتنفيذ ما وعدت به للقوى السياسية وللشعب العراقي”.

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