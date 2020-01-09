عبيد:مباراة العراق والبحرين مفصلية

عبيد:مباراة العراق والبحرين مفصلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، عباس عبيد، ان مباراة البحرين ستكون مفصلية من اجل حسم التأهل الى الدور المقبل من نهائيات آسيا بتايلند.وقال عبيد في تصريح صحفي، إن “المنتخب الأولمبي ظهر بأداء مشرف وكبير في مباراته امام استراليا، الذي يمتلك في صفوفه لاعبين محترفين تم تجهيزهم بشكل جيد قبل البطولة”.وأوضح أن “الأولمبي يركز على مباراة البحرين المقبلة فهي الأصعب والاهم وتعد مواجهة حاسمة ومصيرية لبلوغ الدوري المقبل”، مشيراً إلى ان “الأولمبي يحلم ببلوغ اولمبياد طوكيو”.يذكر أن العراق يواجه البحرين يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة.وتعادل العراق امام استراليا بهدف لمثله في الجولة الأولى امس الأربعاء. 

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