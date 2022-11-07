عثمان:تمديد عمر برلمان الإقليم غير قانوني

عثمان:تمديد عمر برلمان الإقليم غير قانوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فتح السياسي الكردي، محمود عثمان، اليوم الاثنين، النار على القادة السياسيين في اقليم كردستان، مبينا أن ضعف برلمان الاقليم بسببهم.وقال عثمان، في تصريحات صحافية، إن “تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كردستان غير قانوني”، مبينا أن “لبرلمان اقليم كردستان  دستور خاص به، لذلك لا توجد مادة دستورية تمنع ذلك”.وتابع، أن “برلمان الإقليم ضعيف لأن قادة ورؤساء الاحزاب لا يذهبون إلى البرلمان، ويرسلون بدلا عنهم إلى هذا المحفل، وهم  كوادر الصف الثالث والرابع في احزابهم”.وامس الاحد، كشف مصدر سياسي كردي، عن انسحاب مجموعة نواب من أعضاء برلمان إقليم كردستان بشكل نهائي.وقال المصدر، إنه “اليوم ينتهي العمر الافتراضي للدورة التشريعية لبرلمان إقليم كردستان، وعلى ضوء فشل إقامة الانتخابات، فأن مجموعة نواب سيقدمون استقالتهم”.وأضاف أن “النواب هم سبعة من أعضاء كتلة حزب العدل الكردستاني وأربعة من نواب حركة التغيير، فضلا عن نائب مستقل، سيقدمون استقالتهم من برلمان الإقليم اليوم بشكل رسمي ونهائي”.

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