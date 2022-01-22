عثمان:صعوبة الإتفاق بين حزبي بارزاني وطالباني على مرشح رئاسة الجمهورية

عثمان:صعوبة الإتفاق بين حزبي بارزاني وطالباني على مرشح رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي محمود عثمان، السبت، صعوبة اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية والذهاب به الى بغداد.وقال عثمان في تصريح صحفي، إن “الموقف الحالي يشير إلى صعوبة اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح وحيد لرئيس الجمهورية خلال الدورة المقبلة”.وأضاف أن “الذهاب بأكثر من مرشح سيحرج الكتل والأحزاب السياسية الشيعية والسنية التي تريد مرشح وحيد للمنصب”.ويعقد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني اجتماعا في وقت لاحق مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني لحسم منصب رئاسة الجمهورية.

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