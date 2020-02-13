عثمان:علاوي ارتكب خطأ في موافقته على التكليف

عثمان:علاوي ارتكب خطأ في موافقته على التكليف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، الخميس (13 شباط 2020)، أن المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، قد ارتكب خطأ في موافقته على التكليف، مؤكداً أنه “لن ينجح وسيكون مصيره مثل مصير رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.وقال عثمان في حديث صحفي، إن ” أكبر كذبة في العراق هي قضية اختيار وزراء مستقلين، لأننا في العراق ولسنا في أوربا”، مشيراً الى أن “الكتل والأحزاب تريد حصتها ومن جميع المكونات، الشيعية، والكردية، والسنية”.وأضاف، أن “الخطأ الأكبر الذي ارتكبه علاوي هو قبوله بالموافقة على تشكيل الحكومة، لأنه لن ينجح، فزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه بشكل يومي مجموعة شروط، والكتل السنية والكردية لديها شروط، والمتظاهرون أيضاً لديهم شروط، فشخصية مثل محمد توفيق علاوي لن تنجح بالإيفاء لهذه الشروط”.وتساءل عثمان قائلاً: “كيف لشخصية غير مستقلة كانت مع حزب الدعوة، وشغلت مناصب عدة تشريعية وتنفيذية، أن يختار وزراء من المستقلين، وحتى لو اختار وزراء مستقلين، من سيحميهم في بلد مثل العراق الجميع يريد حصته؟”.

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